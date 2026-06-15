去年7月から9月にかけて県央部の女性の家に複数回侵入し小型カメラを設置して撮影したとして林野庁の職員が逮捕されました。建造物侵入と性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、千葉市に住む林野庁の職員、室木直樹容疑者、35歳です。秋田東警察署などの調べによりますと、室木容疑者は秋田市にある東北森林管理局に勤務していた去年7月から9月にかけて、県央部に住む女性の自宅に複数回侵入し小型カメラを設置し動画を