赤ちゃんのカートを押すために、愛犬2匹のリードをパパに託した投稿者さま。すると、嬉しそうにわんこがはしゃぎ出すと同時に、とんでもないハプニングが発生！その光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で21万回以上再生され、「どれから聞いていい？笑」「情報量過多ｗｗ」といった声が寄せられました！ 【写真：赤ちゃんのカートを押すため、夫に『犬2匹のリード』を渡した結果…笑いが止まらない