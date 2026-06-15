秋田市議会の一般質問では外旭川地区でのまちづくり事業をめぐって質疑が交わされました。事業を進めるかどうかの判断時期について、沼谷市長は“市民への説明責任があり慎重に進めている”と述べるにとどまりました。外旭川地区でのまちづくり事業をめぐっては民間事業者、イオンタウンから今年1月に新たな提案が示されていました。秋田市は、市が求める要件と合っているかどうか精査を進め、5月ごろまでに事業を実際に進めるかど