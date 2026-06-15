鈴木知事はクマの生態などを分析する県独自の組織を来年4月に立ち上げる方針を明らかにしました。科学的知見に基づきクマの行動などを解析し、被害防止へつなげたい考えです。これは15日に開かれた県議会の一般質問で明らかにしたものです。クマ対策について質された鈴木知事は「従来の対策だけでは解決が難しい」と述べ、県独自のクマの調査研究組織を来年4月に立ち上げる方針を示しました。繁殖状況を調べるほか、GPSを活用した