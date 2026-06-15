飼い主さんがお仕事に行く前は、とても悲しそうにしていたワンコ。帰宅した時には、全然違う表情や態度を見せて…？愛おしい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破しています。 【動画：仕事に行こうとしたら『悲しげな顔』になる犬→帰宅後…あまりにもわかりやすい『態度の違い』】 お仕事に行く時の態度 Instagramアカウント「koromo_keito65」に投稿されたのは、飼い主さんがお仕事に行く時と帰宅し