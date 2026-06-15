天気の急変に驚いた方も多かったかもしれません。上空の寒気の影響で県内は大気の状態が非常に不安定となり、ところどころで雨脚が強まりました。鹿角市と小坂町には、一時レベル4土砂災害危険警報も出されました。午後1時半ごろの小坂町です。大きな雷の音とともに視界がかすむほどの大粒の雨が降りました。小坂町十和田湖にある県の雨量計では、午後2時までの1時間に28ミリの強い雨を観測。土砂災害の危険性が高まっているとして