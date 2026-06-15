全国有数のメロンの産地・愛知県田原市にある日研農園では、本格的な夏を前に、早くもメロン狩りが始まり、週末には多くの人で、賑わっていました。 【写真を見る】早くもメロン狩り賑わう…ことしは雨が少なく甘み濃縮 9月下旬まで 全国有数のメロンの産地 愛知･田原市 （客）「取れました。丸っこくて重い」「前も来たんですけど、きょうが誕生日で、メロンが食べたくて」 「網目が均一のもの、首元が太いものがおいしいメロ