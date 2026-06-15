桑田佳祐の楽曲のみで花火を打ち上げるイベント『東北未来芸術花火2026～明日へのマーチ桑田佳祐SP～』が、9月13日に宮城県亘理町 鳥の海公園にて開催される。 （関連：【映像あり】『東北未来芸術花火2026～明日へのマーチ桑田佳祐SP～』告知映像） 本イベントは、GREAT SKY ARTのプロデュースによる、日本の伝統的な花火と音楽をシンクロさせた花火エンターテインメント