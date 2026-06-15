アトレティコ・マドリードがレヴァークーゼンのスペイン代表DFアレハンドロ・グリマルド獲得への動きを見せているようだ。ドイツメディア『シュポルト・ビルト』が報じている。今夏の移籍市場で左サイドバックの補強を目指すアトレティコ。ここ最近ではチェルシーのスペイン代表DFマルク・ククレジャへの関心を強めていたが、最終的にレアル・マドリードとの獲得競争に敗れた。そんななか、同じく獲得候補に挙がっているのが