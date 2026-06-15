XREALは15日、「ROG XREAL R1」発表会を開催した。その中でXREALは、日本市場参入から6年を迎え、2026年は新製品が相次ぐ「プロダクト大豊作の年」になると明らかにした。日本未発売のエントリーモデル「xbx a01」の国内投入が間近に迫っているほか、グーグルと共同開発する「Project Aura」の進展など、前半の取り組みを中心に新たなエコシステムの構築を進める。 XREAL 製品戦略・エコシステム統括 コウ・テン