スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督が、ワールドカップ初戦でチームを大勝に導いた攻撃陣を称賛した。14日、FIFAワールドカップ2026のグループF・第1節でスウェーデンはチュニジアと対戦し、5−1の大勝を収めた。2018年のロシア大会以来2大会ぶりの出場となったスウェーデン。欧州予選では1勝もできずに敗退となったが、UEFAネーションズリーグの結果プレーオフに進出。見事に勝ち上がりW杯出場を決めた。そ