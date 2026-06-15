レアル・マドリードが、チェルシーのスペイン代表DFマルク・ククレジャの獲得を決定的なモノにしたようだ。現在27歳のククレジャはバルセロナの下部組織育ちの左サイドバック。エイバル、ヘタフェと国内クラブで台頭後はブライトンを経て2022年からチェルシーへ完全移籍。対人能力と推進力を武器に左サイドのスペシャリストとして活躍。ここまで公式戦163試合9ゴール13アシストの数字を残し、今季も公式戦50試合出場とフル稼働