Jリーグの祭典が17年ぶりに復活。 東京のMUFGスタジアムで13日にオールスターゲームが行われ、「V・ファーレン長崎」から長谷川 元希選手が出場しました。 『JリーグオールスターDAZNカップ』。 百年構想リーグの地域ごとにJ1で2チーム、J2・J3の合同で4チームのあわせて6チームによる、トーナメント戦が行われました。 J1ウエ