大塚食品は、琵琶湖研究所（滋賀県大津市）において、味・レシピを学習し予測するAIシステム「おいしさLENS（レンズ／Logical Exploration Navigation System）」を開発し、発売から58年を迎えたロングセラーブランド「ボンカレー」で、今回活用を開始した。長年の製品開発で培ってきた知見をデータとして活用することで、親しまれた味を守りながら次世代へ継承するとともに、新しい「おいしさ」の可能性も広げる取り組みとなる。