人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）おしゃれにツキあり。流行りのアイテムを購入すると運気上昇！11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）反抗的な気持ちになりがち。でも目上の人には従うこと。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）気分がダレやす