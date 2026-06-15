試合終盤に勝ち越し弾を許し、落胆するオランダの面々(C)Getty Images日本代表は、間違いなく価値ある試合を見せた。現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦でオランダ代表と対戦した日本は2-2で引き分けた。相手の出方を探り合うような戦術の駆け引きが繰り広げられた難易度の高い一戦で、貴重な勝ち点1を持ち帰った。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見