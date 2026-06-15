石川県内では15日、クマの目撃情報が相次ぎました。金沢市の夕日寺健民自然園はクマの出没を受け15日から臨時閉園に。また、白山市の海岸沿いでもクマ1頭の目撃があり、市が注意を呼びかけています。夕日寺健民自然園の遊歩道に設置された、15日午前7時45分ごろの監視カメラの写真。成獣のクマ1頭の大きな背中が映し出されています。園を運営する県は、利用者の安全を確保するため、15日から当面の間臨時閉園とすることにしました