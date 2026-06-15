サンスター文具は、シリーズ累計出荷数約400万個を突破した「ウカンムリクリップ」の最上位モデル「ウカンムリクリップPRO」を、6月中旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどで取り扱い予定になっている。漢字の部首「ウカンムリ」をモチーフにした独自形状のブッククリップとのこと。本の背表紙を避けて固定できるため、中央部分の文字も見やすく、教科書や参考書もしっかり開いたままキープできる。ページの