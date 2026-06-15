サッカー日本代表・中村敬斗選手は6月15日、自身のInstagramを更新。FIFAワールドカップでゴールを決める姿を公開しました。【写真】中村敬斗がゴールを決めたイケメン姿「ゴールやばすぎかっこよかった」中村選手は「ポジティブな点だし、ワールドカップで初めてゴールを決めることができてうれしいです」と英語でつづり、5枚の写真を投稿。オランダ戦でゴールを決め、日本を同点に導いた際の写真などです。1枚目の写真はアップの