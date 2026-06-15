生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、健康家電「ゴリラのハイパワーシリーズ」の人気商品「ゴリラのひとつかみ」に振動機能を新たに追加した上位モデル「ゴリラ仙人のひとつかみ」を、6月12日からドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店などを通じて発売する。同製品は、一昨年2月に発売した健康家電「ゴリラのハイパワーシリーズ」の人気商品「ゴリラのひとつかみ」の上位モデルと