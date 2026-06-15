デニーズジャパンは、7月16日からデニーズアプリをリニューアルし、新ポイントプログラム「デニーズポイント」を新設する。デニーズではこれまで、アプリ会員向けのクーポンやメニュー・イベントの最新情報配信などを通じて、より便利でお得に利用できるアプリサービスを展開してきた。今回、これまでのお得はそのままにさらにデニーズを楽しめるよう、デニーズアプリをリニューアル、新ポイントプログラム「デニーズポイント」を