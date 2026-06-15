ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、6月16日に、高機能レディースライン「SOFFICE（ソフィーチェ）」から、レディースブラックフォーマル「SOFFICE 多収納ポケットパンツフォーマル」をはるやま限定150店舗で展開する。サイズは7〜19号展開となる。「美しさのために、機能性を犠牲にする」。そんな女性フォーマルの常識を覆すのが同商品。従来のレディース喪服はポケットが少ない、あるいは全くない商品