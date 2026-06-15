横浜・八景島シーパラダイスは、8月1日に、アトラクションエリア「プレジャーランド」の一部エリアをリニューアルし、アトラクション×AI×音楽が融合した新エリア「OTO−RACTION PARK」が誕生する。「プレジャーランド」は日本で唯一海上を走行するローラーコースター「サーフコースター リヴァイアサン」や、昨年夏に誕生した八景島の周りを巡るクルーズ船「Paradise CruiseII」など、絶叫系からほのぼの系を含め、さまざまなア