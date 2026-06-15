スイスの高級腕時計ブランド、ウブロは、2015年からサッカー日本代表（SAMURAI BLUE）のオフィシャルウォッチを務めている。世界の舞台へ挑むSAMURAI BLUEへエールを送るべく、ウブロはサッカー日本代表オフィシャルウォッチ「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」と共に、チームの新たな挑戦を応援する。ウブロは、2月26日に、サッカー日本代表オフィシャルウォッチ「クラシック・フュージョ