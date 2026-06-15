news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「NBA優勝でNY歓喜…暴徒化もバスなど破壊…発砲事件も」についてお伝えします。◇アメリカ・ニューヨークのマンハッタン中心部に詰めかけていたのは、プロバスケットボール・NBAのニューヨーク・ニックスのファン。清田大輝記者・NNNニューヨーク「ニックスが53年ぶりの優勝を決め、NYは歓喜の渦に包まれています」1973年以来、53年ぶりにニューヨーク・ニックスがNBA王者に