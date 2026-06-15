お笑いコンビ・千鳥の大悟が15日、映画『箱の中の羊』の大ヒット御礼舞台あいさつに参加した。【集合ショット】素敵な笑顔をみせる大悟＆田中泯＆是枝監督ら冒頭のあいさつで大悟は「まず、日本対オランダが同点でよかったですね。いい試合でした」とサッカー北中米W杯の日本代表対オランダ代表戦の試合結果に言及。「皆さん、朝早くから起きていると思う。眠い中、映画館に来ていただき、本当にありがとうございます」と笑顔