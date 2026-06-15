インペリアル・エンタープライズは、天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念＜祝福のロイヤルブーケ＞純金コインとダイヤモンドの宝飾ペンダントの販売を開始した。天皇皇后両陛下は、6月13日から2週間の日程で、オランダとベルギーを国賓として公式訪問される。日本と両国との友好をいっそう確かなものとするこの歴史的な行幸啓の記念金貨が、エレガントな金貨ペンダントになった。6月12日から、I・E・Iオリジナルショップで