けさ日本を熱狂の渦に巻き込んだサッカー、FIFAワールドカップ。グループステージ初戦、FIFAランク18位の日本は8位の強豪・オランダと対戦。この白熱した試合、オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が国王王妃とともに観戦されました。なごやかな雰囲気の写真も公開されました。応援用のタオルを肩にかけ、リラックスした雰囲気の4人。両陛下は、日本代表と同じブルーの装いです。こちらは、オランダ国王の“自撮り”による2ショ