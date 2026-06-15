2024年4月19日の未明、北海道旭川市の渓谷、神居古潭にある橋の上で当時17歳の女子高校生の命が奪われた。【写真】遺族は「極刑を望みます」事件発生から判決までの経過「監禁や殺人の罪に問われているのは、主犯として起訴された内田梨瑚被告。共謀した小西優花受刑者はすでに実刑判決を受けており、懲役23年が確定しています」（全国紙社会部記者、以下同）《旭川女子高生事件》争点は…？内田被告の裁判員裁判は'26年6月8日