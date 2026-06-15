ディズニーキャラクターを描いた東海道新幹線の特別車両＝15日午後、浜松市JR東海とオリエンタルランドは15日、東京ディズニーシー（千葉県浦安市）の開園25周年イベントをテーマに、ディズニーキャラクターを描いた東海道新幹線の特別車両を浜松市で報道公開した。運行は期間限定で19日から2027年3月中旬までを予定している。「N700A」の1編成（16両）に25周年を祝う青を基調とした塗装を施した。東京―新大阪間で主に「ひか