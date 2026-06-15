東日本大震災の復興への願い込めて開催されている、宮城・亘理町の「東北未来芸術花火」が、今年はサザンオールスターズ・桑田佳祐（７０）の楽曲のみで花火を打ち上げる「東北未来芸術花火２０２６〜明日へのマーチ桑田佳祐ＳＰ〜」（９月１３日、ＳＡＫＡＮアスリートパーク鳥の海多目的広場）として実施されることが１５日、発表された。「東北未来芸術花火」は、２０１１年に発生した東日本大震災で大きな被害を受けた亘