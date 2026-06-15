18歳の長女に暴行を加えたとして、書類送検されたプロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助前監督について東京地検は不起訴処分にしました。【映像】深々と頭を下げる阿部慎之助前監督（実際の様子）阿部前監督は代理人を通じて「日々、失ったものの大きさを感じ、猛省しております」などとするコメントを出しました。（ANNニュース）