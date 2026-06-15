【漫画】本編を読む『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）は、ねこがお馴染みのストーリーに登場することで、（ある意味）急展開が起きる物語を楽しめる、ゆるかわ「ねこ漫画」だ。もしも「アリババと盗賊」や「ピーターパン」「ヘンゼルとグレーテル」といった童話に、ねこが現われたら？ねこが「アリババと盗賊」の盗賊だったら、「開けゴマ！」の呪文で開いた洞窟の先にある財宝はもちろん、「ねこたちにとっ