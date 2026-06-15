不動産投資について調べていると、「5棟10室基準を超えると税金の扱いが変わる」という話を見かけることがあります。しかし、ワンルームを数室所有している程度であれば、「まだ先の話では？」と思う人も多いでしょう。実際、5棟10室基準は一定規模以上の不動産賃貸を行う人に関係する制度です。 本記事では、5棟10室基準の仕組みや税務上の影響、少数の物件しか保有していない人でも知っておきたいポイントについて