新日本プロレスは１５日、タイガーマスクの引退記念試合（７月７日、後楽園）のカードを発表した。タイガーは１９９５年７月にデビュー。みちのくプロレスを経て、２００２年１２月に新日本に移籍後はＩＷＧＰジュニアヘビー級王座を６度戴冠するなどトップ選手として活躍した。昨年７月後楽園大会で１年後の引退を表明し、ファイナルロードを歩んできた。そしてこの日、引退試合のカードが決定した。タイガーはダブルヘッダ