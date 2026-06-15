巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１５日に登録を抹消された。吉川は昨年１０月に両股関節の手術を受け、４月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で一軍復帰。練習後に報道陣の取材に応じると、「（体は）全然問題ない」と自身のコンディションは万全であることを強調していた。だが、ここまで３６試合に出場するも打率は２割１分５厘。１２１打数２６安打５打点となっている。交流戦最終カードの西武戦では１２日こそ「７番・二塁」