新日本プロレスは１５日、真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米シカゴで開幕）の出場者決定戦４試合を発表した。Ｇ１の出場選手は２０名中１６名が１４日大阪城ホール大会で発表された。残り４枠を争う出場者決定戦は、２３日と７月６日の後楽園大会で２試合ずつ行われる。ます２３日大会ではＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンとＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅとタイチがそれぞれ激突する。東京