落語家の桂塩鯛（７１）が１５日、大阪市内で行われた「桂ざこば三回忌追善米朝一門会」（８月１１日、大阪・サンケイホールブリーゼ）の取材会に出席した。同公演では、２０２４年６月に亡くなった落語家・桂ざこばさんの三回忌を迎えるにあたり、弟子らが集まって２時間半、故人を懐かしみながら冥福を祈る。塩鯛はざこばさんが夢によく出てくるといい、「早く（天国に）来いと言われてるよう」とこぼす。桂米之助も同様