【モデルプレス＝2026/06/15】横浜アリーナが6月15日、公式サイトを更新。マナーに関するお知らせを公開した。【写真】横アリで高さ地上10メートルでフライングするなにわ男子◆横浜アリーナ、マナーに呼びかけ公式サイトでは「横浜アリーナよりご来場者の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜」と題したお知らせを公開。3つの項目でわけられており、1つ目の「無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止」では「オフィス