【モデルプレス＝2026/06/15】タレントのベッキーが6月14日、自身のInstagramを更新。高校時代のシール帳を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳タレント「タイムスリップした気分」平成感溢れる高校時代のシール帳◆ベッキー、高校時代のシール帳公開ベッキーは「お家を整理していたら、高校時代のシール帳が出てきました！」とつづり、写真を投稿。表紙に「Stickers」のタイトルと、惑星や地球などのイラストが描かれたシール