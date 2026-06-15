【女子旅プレス＝2026/06/15】サンリオ監修の新ブランド「サンリオハウス（sanrio house）」の2号店が、2026年6月30日（火）に大阪・梅田のルクア大阪内ルクア6階にオープン。人気アイテム「クリアタンブラー」「ハローキティ フェイストートバッグ」の限定カラーをはじめ、既存の人気グッズの数々を取り扱う。【写真】「サンリオハウス」2号店の一部グッズ◆西日本初上陸！“Kawaii”が詰まった「サンリオハウス」「サンリオハウ