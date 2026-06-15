台湾の女優兼タレント、シュー・シーディー（徐熙娣）が、自身の誕生日に合わせて姉で女優のバービィー・ス―さん（徐熙媛）を思い出した。去る6月14日、シュー・シーディーは自身のSNSに姉と撮影した過去の写真を公開した。【写真】日本で急逝、バービィー・スーさん生前最後の姿この日、シュー・シーディーは、「姉は永遠に48歳で止まり、私は今日ちょうど48歳になった」として、「これからは私がゆっくりとお姉ちゃんの姉