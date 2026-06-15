NCTのユウタが、圧倒的なオーラでファンを魅了した。ユウタは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】ユウタ、全身レザーで“危険な色気”公開された写真には、ブラックレザーのセットアップにグローブやシルバーアクセサリーを合わせたスタイルで、ワイルドな魅力を放つユウタの姿が収められている。特に、カメラを見つめる鋭い眼差しと色気あふれる雰囲気で視線を釘付けにした。この投稿を