応援に使った青いビニール袋を手に、黙々と座席などでゴミ拾い――。サッカーW杯・オランダ戦後に日本のサポーターが取り組んだ行為に対し、世界の注目が集まっている。日の丸の旗を背負った車イスの男性が、会場の米ダラス・スタジアムで拾ったとみられるビンなどをビニール袋に次々と入れる。青いゴミ袋は、実は、膨らませて応援に使っていたそのビニール袋を持って男性を手伝っていたのは、日本代表の青いユニフォームを模した