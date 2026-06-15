妊娠SOSほっとライン7月13日～18日に開設香川 思いがけない妊娠などで悩む女性に向けて、香川県の市民団体「香川母と子のいのちを守る会」は、7月13日～7月18日の期間に相談窓口を開設します。 香川県に住む女性に向けた窓口で、高松市内のカウンセラーや助産師らが対応し、匿名で無料で相談することができます。 妊娠や出産に関する相談窓口は、NPO法人円ブリオ基金センター(0120-70-8852)