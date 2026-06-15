巨人は前日１４日に交流戦全１８試合を終了。シーズンの行方を占うとされる戦いを１０勝６敗２分けの貯金４で終え、セ・リーグ唯一の勝ち越しを果たした。１０勝中、実に８つ先発投手に白星がついた。５月上旬から中旬にかけては６試合連続で先発に白星がない時期もあったが、交流戦では先発陣が長い回を投げ、奮闘が光った。戸郷は５月２７日・ソフトバンク戦で７回１失点で白星。３日・オリックス戦では２回途中で危険球退