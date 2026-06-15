桂ざこば一門が１５日、大阪市内で「桂ざこば三回忌追善米朝一門会」（８月１１日、サンケイホールブリーゼ）の取材会に出席した。筆頭弟子の桂塩鯛は「最近よく夢に出てくる」とぼやきつつ「いろんな思い出を私の体の中に注入していただいた、非常に面白い大事な方でございました」としのんだ。師匠にゆかりのあるネタをやるかどうかについて塩鯛は「一応そういうふうには考えているんですけど、僕はなるべく師匠がやらな