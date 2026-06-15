新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作夏アニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』を６月24日（水）から毎週水曜日夜10時30分より地上波１週間先行・無料独占配信する。 『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』は、「小説家になろう」「カクヨム」にて連載され、「TOブックス」より書籍化されている、あてきちによるライトノベルを原作としたファンタジー作