フォルクスワーゲン カルマンギアと、オーナーのTomさん CAR #42｜Volkswagen Karmann Ghia ■愛車：フォルクスワーゲン カルマンギア（1968年）■オーナー：Tomさん■このクルマはいつ購入しましたか？2024年9月に購入しました。■愛車のお気に入りポイントは何ですか？美しいデザインに惚れました。■これまでの車歴を教えてください。・フォルクスワーゲン トゥアレグ・サー