大麻を使用したとして県警は6月15日須崎市の30代の男を麻薬取締法違反の疑いで逮捕しました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは須崎市桑田山の職業不詳中井敬也容疑者（36）です。警察によりますと中井容疑者、2026年2月上旬から5月中旬までの間、国内で大麻を使用した疑いが持たれています。中井容疑者は5月、大麻を所持した疑いで逮捕されていて尿検査の結果、大麻成分が検出されたため、6月15日再逮捕されたものです。中井